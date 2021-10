PANDORA PAPERS - Le président kenyan, un chantre de l’anti-corruption alors que la fortune secrète de sa famille s'étend à l'étranger.

La famille Kenyatta a dirigé l'une des plus grandes économies d'Afrique pendant des décennies. Mais pour les conseillers suisses qui les ont aidés à transférer leur fortune dans des paradis fiscaux, ils étaient le "client 13173".



Par Will Fitzgibbon



Alors qu'Uhuru Kenyatta faisait son retour sur la scène politique en faisant campagne contre la corruption, la fortune secrète de sa famille s'accroissait à l'étranger, comme le montre une nouvelle fuite massive.



Lors de son discours annuel sur l'état de la nation, l'automne dernier, le président Uhuru Kenyatta est monté sur le podium du Parlement kényan pour reconnaître que trop de Kenyans vivent dans la pauvreté et que trop de fonctionnaires pillent les ressources publiques du pays.



Fils du premier président du Kenya et dirigeant de l'une des plus grandes économies d'Afrique, M. Kenyatta, âgé de 59 ans, a exhorté les législateurs à se joindre à lui dans la lutte contre la corruption et a déclaré une fois de plus "la centralité de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance comme points d'ancrage du développement durable".



Mais une énorme cachette de documents récemment divulgués montre que la famille de Kenyatta accumule secrètement depuis des années une fortune personnelle derrière le voile des sociétés offshore.



Selon les documents obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation et communiqués à plus de 600 journalistes et organisations médiatiques du monde entier, M. Kenyatta, ainsi que sa mère, ses sœurs et son frère, ont, pendant des décennies, soustrait leur fortune à l'attention du public par le biais de fondations et de sociétés établies dans des paradis fiscaux, notamment au Panama, et dont les actifs s'élèvent à plus de 30 millions de dollars.



La richesse offshore des Kenyatta : environ un demi-milliard de dollars



Les documents - provenant du cabinet d'avocats panaméen Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) - montrent que la famille possédait au moins sept de ces entités, dont deux enregistrées anonymement au Panama et cinq dans les îles Vierges britanniques. Une société des îles Vierges britanniques possédait une maison dans le centre de Londres, selon les documents, et deux autres sociétés détenaient des portefeuilles d'investissement d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. La richesse offshore des Kenyatta, révélée ici pour la première fois, représente une partie de la fortune familiale estimée à un demi-milliard de dollars, amassée dans un pays où le salaire annuel moyen est inférieur à 8 000 dollars.



La famille a commencé à accumuler une grande partie de sa fortune offshore alors que Uhuru Kenyatta était une étoile politique montante. Deux sociétés offshore ont été créées dans le cadre d'une enquête sur le pillage présumé du trésor public sous le mandat du président Daniel arap Moi, l'ancien parrain politique de Uhuru Kenyatta.



Selon la loi kenyane, le président doit fournir chaque année au ministère des Finances une liste de ses intérêts financiers. Kenyatta et les membres de sa famille n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, notamment pour savoir s'il a déclaré des intérêts offshore ou s'il était tenu de le faire.



Les détails de la richesse offshore de la famille Kenyatta ont été mis en lumière par les Pandora Papers, une collection de plus de 11,9 millions d'enregistrements provenant de 14 cabinets d'avocats et autres prestataires de services basés aux Émirats arabes unis, aux Seychelles, au Panama, à Singapour et dans d'autres paradis fiscaux.



L'enquête a révélé les avoirs de 35 dirigeants mondiaux actuels ou anciens, dont le roi de Jordanie, le premier ministre de la République tchèque et les autres dirigeants africains de Kenyatta, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Denis Sassou-Nguesso de la République du Congo. (Will Fitzgibbon)



Source : https://www.impact.sn/PANDORA-PAPERS-Le-president-...