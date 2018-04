PCA d'Air Sénégal Sa: Pourquoi Aliou Sall a décliné le poste

Il est maire de la ville de Guédiawaye, Président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) et Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Aliou Sall puisque c’est de lui qu’il s’agit, est aussi Administrateur de la Banque de Dakar et représentant de Petrotim en Afrique.



Dans sa livraison du jour, « L’Observateur » révèle qu’il a été pressenti au poste Pca de la nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal Sa. Une nouvelle fonction qu’il a déclinée, certainement pour ne pas être la risée des Sénégalais. Qui voient en lui un autre Karim Wade. "Le bruit courait dans depuis presque un mois, mais vous savez bien que j’ai déjà énormément de choses à faire avec mon poste de directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation. De ce fait, je ne peux pas cumuler cela avec le poste de Pca d’Air Sénégal", avance-t-il dans les colonnes du journal.



Présentement, renchérit-il, c’est Mamadou Lamine Sow qui cumule les deux postes de Pca d’Air Sénégal et celui de 2As, la société qui assure la gestion de l’aéroport International Blaise Diagne.