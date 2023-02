PDS : Me Wade sort du silence, appelle à la réunification, à resserrer les rangs et à faire focus sur 2024…

Dans le cadre de la continuité du processus des opérations de placement des cartes du parti et de renouvellement de ses structures, le parti démocratique sénégalais fait cap sur 2024. Ce vendredi, une délégation composée de militants du parti se sont rendus chez le Pape du Sopi à qui elle a remis sa carte. « Je suis le premier militant du parti démocratique sénégalais », témoigne l’ancien président sénégalais qui a donné une somme d’un million de francs CFA pour l’achat de sa carte.

Me Abdoulaye Wade a tenu à féliciter tous les superviseurs et les commissaires politiques pour le travail réalisé au prix d'innombrables efforts et sacrifices. « Je me félicite de l'implication active de tous les membres de la commission nationale dans ce processus dont le seul but est de mieux assurer l'implantation parfaite du parti dans tout le territoire national. Mes félicitations également à tous les militants, militantes, mouvements de soutien et sympathisants pour l'accueil et l'assistance permanente qu'ils ont réservés aux superviseurs et commissaires politiques. Le Secrétaire général national du parti démocratique Sénégalais a validé le calendrier pour le montage des secteurs, sections et fédérations réaménagé ainsi qu'il suit :

montage des secteurs jusqu'au 15 mars 2023, des sections : du 15 mars au 31 mars 2023 et celui des fédérations du 1er avril au 30 avril 2023.

Me Abdoulaye Wade se dit plus que jamais engagé dans le parti car, étant loin de se résigner à cause de son âge avancé. « J’entends certains dire que je dois me reposer. Mais je ne suis pas fatigué, alors pourquoi me reposer… », dira l’ancien chef d’État non moins la personne morale du parti démocratique Sénégalais qui lance un appel spécial à tous ceux qui avaient commencé à douter ou nous avaient quitté, de reprendre leurs cartes et de s'impliquer dans les opérations de renouvellement des structures en reprenant leur place dans les rangs du parti.