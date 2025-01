PÉDAGOGIE DE LA PEUR Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

"Imaginez un peu : au lieu de papoter avec leurs enfants, les voilà qui les laissent se faire « éduquer » par un certain « Mawti », ce fameux tiktokeur en mode néo-sorcier, qui fait croire qu’il est l’ange de la mort !" Le Sénégal, un pays magique… mais à force de vouloir faire de l’éducation, certains parents semblent confondre pédagogie et sorcellerie ! Imaginez un peu : au lieu de papoter avec leurs enfants, les voilà qui les laissent se faire « éduquer » par un certain « Mawti », ce fameux tiktokeur en mode néo-sorcier, qui fait croire qu’il est l’ange de la mort ! Rien de tel pour créer un climat de confiance familial, non ? Qui a eu l’idée de cette méthode sordide, vraiment ? Parce qu’évidemment, au lieu d’expliquer la vie, on préfère injecter de l’angoisse dans les cerveaux encore fragiles. Et ce phénomène cartonne sur TikTok ! « Vive la pédagogie numérique ! » Finalement, c’est peut-être ça la vraie magie : transformer un enfant bien élevé en petit paranoïaque, et un parent en spectateur complice d’un drame psychologique… Mais qui a dit que l’éducation devait être ennuyeuse ? Je préfère encore retourner à l’époque où les enfants étaient éduqués à coup de claques et de fables ! Source Logo: Le Soleil Primary Section: Opinions Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/opinions/pedagogie-de-la-...

Accueil Envoyer à un ami Partager