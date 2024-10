PEDRO SÁNCHEZ APPELLE À NE PLUS LIVRER D’ARMES À ISRAËL Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'une rencontre avec le pape François à Rome, il a souligné l'urgence de cette mesure pour éviter une aggravation de la violence au Moyen-Orient, en particulier à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé vendredi la communauté internationale à ne plus livrer d’armes à Israël, jugeant nécessaire de « ne pas contribuer, d’une manière ou d’une autre, à l’escalade de la violence » au Moyen-Orient. « Il est urgent, à la lumière de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, que la communauté internationale cesse d’exporter des armes au gouvernement israélien », a déclaré le dirigeant socialiste à l’issue d’une rencontre à Rome avec le pape François. « C’est un appel que je vais faire (…) à l’ensemble de la communauté internationale », a insisté le chef du gouvernement espagnol,jugeant nécessaire de « ne pas contribuer d’une manière ou d’une autre à l’escalade de la violence, à la guerre et à son expansion à Gaza, en Cisjordanie ou, dans le cas présent, au Liban ». Source Logo: SenePlus Primary Section: International Archive setting: Unique ID: Alioune



