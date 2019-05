PHOTO - Mosquée de Gandigal à Mbour

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

La mosquée de Gandigal avec son architecture magistrale est, aujourd'hui, l'une des plus belles mosquées du pays. Ce beau paysage attire de plus en plus de fidèles à venir observer la prière dans la mosquée.