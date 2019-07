PHOTOS - CAN 2019: échange de maillots entre presse sénégalaise et algérienne Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Une petite cérémonie d’échange de maillots entre la presse sénégalaise et algérienne a eu lieu, ce jeudi matin, dans le grand stade du Caire, peu après la fin des conférences de presse des deux équipes.



A la veille de la finale de la CAN 2019 devant opposer le Sénégal à l’Algérie, le signe du fair-play est lancé pour la bonne tenue du match, surtout que lors de la demi-finale face à la Tunisie, il y avait une tension à la tribune de presse entre journalistes sénégalais et tunisiens. La CAF ne souhaite pas revivre cette même situation, ce vendredi (19h GMT), au stade International du Caire.





