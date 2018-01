PHOTOS - Carnet rose: Adiouza n'est plus un cœur à prendre, il faut désormais l'appeler Mme Thiaw Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018 à 12:53 | | 0 commentaire(s)| " Je vais me marier cette année". La fille de Ouza Diallo l’avait annoncé dans l’émission "Leral show". Adiouza s’est mariée hier jeudi. Elle est devenue Madame Thiaw. L’union s’est faite dans la discrétion.Toute la rédaction de Leral leur souhaite, à elle et à son époux, un heureux ménage.

