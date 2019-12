PHOTOS - Guigui et Oumou Sow enflamment le plateau de Salam Diallo Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 14:02 | | 0 commentaire(s)| Oumou Sow et Guigui étaient les invitées de Salam Diallo dans l’émission «Keur Salam». Les deux (2) artistes ont enflammé le plateau avec leur nouveau single «Happy».



«Bombal» avait fait fureur sur les médias. Tant bien que mal, ce duo entre Oumou Sow et Guigui avaient créé le buzz. Déterminées, elles ont entamé un nouveau projet, plus précisément un autre single qui fera partie du prochain album «Esprit» de Guigui .



Sur ces photos, les deux artistes affichent leur complicité au tournage de l’émission "Keur Salam" avec Cheikh Sarr parmi les invités.















Accueil Envoyer à un ami Partager