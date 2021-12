PHOTOS: La Première Dame Marième Faye Sall au service de la banlieue pikinoise

Un bon séjour a été souhaité à la Fondation « Servir Le Sénégal ». Surtout, son personnel de l'hôpital mobile, se trouvant exactement à Pikine, terrain « Magg Daann – SEFFA ». Un personnel composé de beaucoup de spécialités en médecine générale, pédiatrie, ophtalmologie, etc. Ledit personnel en séjour dans cette localité, consulte de manière gratuite et méthodique les bénéficiaires.



Ainsi, les consultations médicales gratuites, devant durer 4 jours, vont continuer jusqu'au samedi 4 décembre 2021. Et,les intéressés devraient encore faire plus vite pour bénéficier de ces offres généreuses de santé.



Les populations bénéficiaires espèrent que ce village médical et solidaire, fera du bien, surtout à la Commune Djeddah Thiaroye Kaw, au coeur de la banlieue pikinoise.