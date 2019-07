PHOTOS - Mariah Carey – Le nombre de ses conquêtes masculines : "Je suis un peu prude" Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)| Mariah Carey est la star du nouveau numéro de "Cosmopolitan". Pour l'édition américaine du magazine, elle explique sa préférence supposée pour les hommes plus jeunes et a dévoilé combien d'hommes elle avait connu en tout.

Mariah Carey est la star du nouveau numéro de Cosmopolitan. Pour l'édition américaine du magazine, la diva de 50 ans a dévoilé ses talents de maquilleuse sur le visage d'un expert en la matière, Kristofer Buckle. Dans un registre plus intime, elle explique également sa préférence supposée pour les hommes plus jeunes et a dévoilé le nombre total de ses conquêtes.











