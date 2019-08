PHOTOS - Michael Douglas : Quatre générations réunies sur sa dernière photo de famille

Les repas de famille nécessitent de grandes tables chez les Douglas ! Ce dimanche 18 août 2019, au domicile de l'acteur situé dans le quartier de Beverly Hills, le clan s'est réuni et a partagé quelques photographies souvenirs sur Instagram. On y aperçoit un total de treize personnes, de quatre générations différentes. En haut de l'échelle du temps, nous retrouvons Kirk Douglas – icône du grand écran, Spartacus légendaire de Stanley Kubrick –, 102 ans, et sa compagne Anne Buydens qu'il a épousée en 1954. Tout en bas, une nouvelle tête : la petite Lua Izzy, 20 mois au compteur, la fille de Cameron Douglas – lui-même le fils de Michael Douglas et de Diandra Luker.