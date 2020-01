PHOTOS - Saint-Louis: Khalifa Sall rend une visite surprise à Cheikh Bamba Dièye

Khalifa Ababacar Sall s’est rendu ce dimanche, à Saint-Louis pour rendre visite à Cheikh Bamba Dièye, leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël.

L’ex maire de Dakar poursuit ainsi ses tournées de remerciements chez les personnalités et leaders d’opinion. Cette visite chez Cheikh Samba Dièye survient quelques jours après celles rendues à l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, l’ancien premier ministre Idrissa Seck et le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Selon « Les Echos », le leader de Tawaxu Sénégal, Khalifa Sall a également été chez les membres du Front de résistance national.