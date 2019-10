PHOTOS+VIDEO- Signature de protocole d'accord entre le Gouvernement du Sénégal et le syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 15:31 | | 0 commentaire(s)| Le Gouvernement du Sénégal par le biais du ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, et le syndicat des Entreprises du Tour operating (SETO) ont procédé à la signature d'un protocole d'accord, en présence de plus de 67 professionnels du secteur touristique sénégalais. A en croire, M. Sarr, le salon Top Resa (Paris) occupe une place importante dans la stratégie de promotion de la destination Sénégal, parce qu'étant le premier marché émetteur du tourisme sénégalais.































Accueil Envoyer à un ami Partager