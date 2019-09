PHOTOS - Visite de chantiers de Socé Diop Dione, Directrice de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics à Thiès Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 22:05 | | 0 commentaire(s)| Durant sa tournée dans la région de Thiès, la Directrice de l'Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics - ACBEP, est d'abord passé à l'ISEP pour pour voir l'avancée des travaux, puis elle est aussi passée à l'Université de Thiès et y a aussi constaté une grande avancée dans les travaux. La directrice a également fait un tour à l'auditorium et à l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Et là-bas, il a également été aussi noté une très forte progression sur les travaux en cours.

Financement : IDA et BCI

Coût du projet (études+ travaux +controle technique) : 6.345.398.497 FCFA TTC

Programme:

3 amphithéâtres de 200, 300 et 350 places;

30 SDC;

5 laboratoires;

6 salles multimédia;

1 salle visioconférence;

1 bibliothèque ;

2 blocs administratifs.





































Financement : BCI

Coût des travaux: 1.461.694.253 FCFA TTC

Programme

Un (1) Bâtiment R+3 composé de :

Bureaux

Salles de conférence

Trois (03) appartements à l’étage supérieur

Etat d’avancement : Finition en cours

Accueil Envoyer à un ami Partager