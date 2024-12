PLACE DE L’INDÉPENDANCE, LE CŒUR BATTANT DES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2024 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|

La célèbre place s’est ornée de ses plus belles décorations pour célébrer la fin d’année. Illuminations scintillantes, ornements colorés et ambiance festive attirent une foule nombreuse, venue partager des moments inoubliables avec ses proches. Dakar est en fête, et la place de l’Indépendance en est le cœur battant. Cette année encore, la célèbre place s’est parée de ses plus belles décorations pour marquer la fin d’année. Illuminations scintillantes, décorations colorées et ambiance festive attirent une foule nombreuse, venue partager des moments uniques avec ses proches. La place de l’Indépendance à Dakar, lieu emblématique et habituellement empreint d’histoire, se métamorphose en un écrin féerique à l’approche des fêtes de fin d’année. Cette transformation annuelle attire une foule considérable, venue s’immerger dans une atmosphère festive unique. Dès la tombée de la nuit, la place s’illumine d’une myriade de lumières scintillantes, avec des guirlandes colorées, des décorations somptueuses et une étoile géante trônant au centre, créant un spectacle enchanteur. L’ambiance festive attire également les résidents de différentes contrées de Dakar et de ses environs. Mamy et Zidath Fall, dans la vingtaine, originaires de Rufisque, sont venues pour changer d’air et profiter d’un décor qu’elles ne trouvent pas chez elles. Les deux sœurs visitent régulièrement la place de l’Indépendance pour profiter de cette ambiance festive. « Nous sommes venues ici pour changer d’air, passer un bon moment et découvrir les lieux. À Rufisque, l’espace est très restreint, et nous n’avons pas ce genre de décor. C’est pour cela que nous avons décidé de nous déplacer. De plus, décembre est un mois de fête », explique Mamy. Ce n’est pas la première fois pour les deux sœurs. Zidath Fall précise que cela fait deux ans qu’elles visitent régulièrement la place pour profiter de l’ambiance festive. À l’instar des deux Rufisquoises, Ibrahima et Matar, venus de Pikine Guinaw Rail, apprécient l’espace pour se détendre après une période de stress, déplorant le manque de tels aménagements dans leur banlieue. Ibou, comme l’appelle son ami, explique les raisons de leur déplacement de la banlieue à la ville : « Nous sommes venus ici pour profiter de l’espace et nous détendre après une période de stress. À Pikine, nous n’avons pas d’endroits aménagés comme celui-ci. Nous aimerions que de tels espaces soient créés dans la banlieue pour que nous puissions également en profiter. » Les familles et les couples se promènent sur la place, profitant des décorations et des illuminations. Beaucoup se font photographier par les photographes présents, souhaitant immortaliser ces moments précieux. Des passants se laissent émerveiller par la féérie des lieux et se promènent dans une atmosphère conviviale, à l’image de Monsieur Mbengue. Ce jeune père de famille est venu célébrer l’anniversaire de son fils aîné en famille. Il souligne que l’endroit est bien décoré et que c’est un lieu idéal pour profiter des festivités. Une effervescence économique L’affluence sur la place de l’Indépendance représente une opportunité économique pour de nombreux commerçants. Abdoulaye, vendeur de jouets, exprime sa gratitude pour les ventes accrues pendant cette période. Il explique que la décoration de la place attire beaucoup de visiteurs, ce qui est bénéfique pour son commerce. Cependant, Oumou Sy, vendeuse de jouets qui étale sa marchandise sur le sol, ressent les effets de la conjoncture économique, avec des ventes plus lentes que les années précédentes : « À cette période, les années passées, nous avions déjà vendu une grande partie de nos produits et en avions racheté d’autres. Cette année, nous devons patienter. Peut-être que la situation s’améliorera d’ici le 31 décembre. » Ils ne sont pas les seuls. Le commerce est bien présent sur les lieux. Photographes et flâneurs : capturer la magie Parmi les nombreux visiteurs, des photographes professionnels, comme Cheikh Diagne, sont présents pour capturer l’atmosphère unique de cet événement. Cheikh, photographe professionnel, explique qu’il s’investit pleinement dans son travail et qu’il a été engagé pour photographier des œuvres liées à la création culturelle, notamment pour l’exposition Expo Décembre. Il a choisi de se déplacer dans un espace plus ouvert pour travailler dans des conditions plus agréables. Birane, également photographe, scénariste et réalisateur, confie que l’attrait de l’espace l’a attiré. Il était venu à l’origine pour photographier un ami, mais l’ambiance et les décors l’ont inspiré à capturer des images uniques. Source Logo: Le Soleil Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/place-de-lindepen...

