PME: L'Adepme lance le guichet unique d'accès au financement

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme)a procédé à l’ouverture et au lancement officiel du guichet unique d’accès au financement. Selon le Directeur général de l'Adepme, Idrissa Diabira, c'est le premier en Afrique, il vise à réunir les différents acteurs qui permettent à une entreprise d’accéder au financement qui correspond à son profil et à son besoin. Donc, souligne-t-il, il réunit les institutions financières, et les autres fonds, les experts, les chambres consulaires et en particulier les chambres de commerce. Il contient également une plate-forme site web pour donner toutes les informations qui sont nécessaires à celui qui fait la demande pour le financement.