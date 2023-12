POUR UNE VICTOIRE DE BBY A LA PRESIDENTIELLE 2024 : Le mouvement « And Ak Yaye Pouye Fal Amadou Bâ », officiellement lancé à Mbacké Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Décembre 2023 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi, le département de Mbacké a abrité le lancement du mouvement « And ak Yaye Pouye Fal Amadou Ba », en présence de Diéguy Diop Fall, directrice de la Promotion de l’Economie sociale et solidaire, représentant sa ministre de tutelle, Victorine Ndeye. Cette initiative de Mme Mbacké Yaye Pouye entre dans le cadre de […] Ce samedi, le département de Mbacké a abrité le lancement du mouvement « And ak Yaye Pouye Fal Amadou Bâ », en présence de Diéguy Diop Fall, directrice de la p*Promotion de l’Economie sociale et solidaire, représentant sa ministre de tutelle, Victorine Ndeye. Cette initiative de Mme Mbacké Yaye Pouye entre dans le cadre de la massification des militants et sympathisants pour une victoire du candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar(Bby), Amadou Ba, dès le premier tour. Une occasion pour Mme Mbacké d’appeler l’ensemble des responsables politiques de la majorité présidentielle, notamment ceux de Mbacké, à travailler dans l’unité autour de l’actuel Premier ministre. Elle s’engage ainsi à apporter sa contribution pour une large victoire de leur entité dans la région de Diourbel. « Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, une élection présidentielle se tiendra sans le chef de l’Etat sortant. Ceci rentrera dans les annales de l’histoire politique du Sénégal. En effet, le Sénégal est dans un tournant décisif pour son émergence », a-t-elle indiqué, rappelant que le choix porté sur la personne de M. Amadou Ba les rassure vu les qualités humaines et son parcours exceptionnel. « Pour cela, nous devons nous unir et descendre dans nos différentes bases pour lui donner la victoire au premier tour ; ce qui serait synonyme de la continuité de la vision éclairée du Président Macky Sall », a notamment souligné Yaye Pouye. La cérémonie a enregistré la présence des leaders politiques locaux, de Mme Mbaye, du Ministre Dame Diop, de l’Honorable député Coumba Cissé, l’Honorable Mbathio Niakhasso, représentant la ministre Ndeye Saly Diop Dieng, d’une forte délégation du PM Amadou Ba conduite par Mme Aïcha Baal, ainsi que des délégations de responsables politiques du département et celles venues de plusieurs localités du pays. À noter également la participation de tous les responsables du Baol.



Source : Source : https://lesoleil.sn/pour-une-victoire-de-bby-a-la-...

Accueil Envoyer à un ami Partager