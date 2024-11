PREMIÈRE RÉACTION DU PREMIER MINISTRE APRÈS LES LÉGISLATIVES : Sonko explique sa victoire par l'appréciation positive portée sur les réalisations enregistrées au cours de ces sept premiers mois de pouvoir

Pour sa part, le Premier ministre s'est félicité «du plébiscite renouvelé du peuple sénégalais au projet de transformation systémique du pays porté par Monsieur le Président de la République à l'occasion des élections législatives anticipées». Sonko a relevé la nécessité de finaliser, au cours des deux prochaines semaines, les dossiers relatifs à la feuille de route pour l'année 2025 des programmes et projets du Référentiel Sénégal 2050 et au projet de budget 2025 à présenter à l'Assemblée nationale.







A l'entame de sa communication, le Premier ministre s'est félicité du plébiscite renouvelé du peuple sénégalais au projet de transformation systémique du pays porté par le président de la République à l'occasion des élections législatives anticipées. Ce qui traduit l'appréciation positive portée sur les réalisations enregistrées au cours de ces sept premiers mois de pouvoir, gage de la tenue des ruptures promises. Il a souligné l'obligation d'œuvrer, sans relâche, en vue d'assurer la réalisation des fortes attentes du peuple dans tous les domaines. «Dans ce cadre, le Premier ministre a relevé la nécessité de finaliser, au cours des deux prochaines semaines, les dossiers relatifs à la feuille de route pour l'année 2025 des programmes et projets du Référentiel Sénégal 2050 et au projet de budget 2025 à présenter à l'Assemblée nationale», a indiqué le communiqué du Conseil des ministres. Par ailleurs, le chef du gouvernement s'est félicité de la bonne prise en charge des travaux préparatoires de la commémoration, le 1er décembre 2024, du 80ème anniversaire du Massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye. «Enfin, le Premier ministre a mis en exergue le taux de réalisation satisfaisant du plan d'actions prioritaires gouvernemental sur la période avril-septembre 2024, en exhortant les ministres à veiller à la finalisation des actions résiduelles avant la fin de l'année 2024, dans la mesure des capacités budgétaires», lit-on encore sur le communiqué.















Sidy Djimby NDAO



















Source : https://www.jotaay.net/PREMIERE-REACTION-DU-PREMIE...