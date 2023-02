PRÉPARATION CAN U20 ÉGYPTE 2023 :Les Lionceaux remportent leur premier match amical face à la Zambie (1-0) Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|



Les jeunes footballeurs sénégalais ont gagné hier soir leur match amical contre la Zambie sur le score de 1-0. Ce duel s’inscrit dans le cadre de la dernière phase de préparation des Lionceaux pour la CAN U20 2023 en Égypte.







Les U20 du Sénégal ont affronté la Zambie dans un match amical ce mardi au stade Lat Dior de Thiès. Le joueur sénégalais Samba Diallo a ouvert le score à la première minute de jeu, précisément à la 26e seconde de jeu.

Au retour de la mi-temps, les U20 de la Zambie ont tenté de se rattraper, mais en vain. Quant à Samba Diallo et ses coéquipiers, ils ont continué à dominer le duel, mais ne sont pas parvenus à actualiser le tableau de score. S’ils n’ont pas eu beaucoup d'opportunités de revenir au score dans ce match, les jeunes Zambiens ont montré une capacité physique qui a quelquefois mis les Lionceaux en difficulté. La rencontre entre le Sénégal et la Zambie s’est alors terminée sur le score de 1 – 0.

Il y aura beaucoup d’enseignements à tirer de ce match amical pour Malick Daf et son staff technique en attendant une bonne préparation en terre tunisienne.

Pour rappel, la Can U20 se tiendra du 18 février au 12 mars prochain en Égypte. Les Lionceaux sont dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, du Nigeria et du Mozambique.







Les Lionceaux se sont envolés hier nuit pour la Tunisie





En prélude à la Coupe d’Afrique des nations U20 qui se tiendra en Égypte du 18 février au 12 mars prochain, les Lionceaux feront leur dernière phase de préparation en Tunisie. Malick Daf et ses garçons se sont envolés hier nuit pour Tunis.

Au programme de la préparation des Lionceaux, deux matchs amicaux face à la Tunisie prévus les 11 et 14 février à Tunis. Malick Daf a voulu miser sur une bonne préparation, notamment dans le choix des sparring-partners. La Zambie pour le Nigeria et le Mozambique et la Tunisie pour l’Égypte.







Source : Source : https://www.jotaay.net/PREPARATION-CAN-U20-EGYPTE-...

