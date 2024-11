PRIMATURE OU ASSEMBLÉE NATIONALE POUR SONKO : Thierno Lo demande à Ousmane Sonko de garder son poste de Premier ministre

Le Premier ministre a conduit avec brio la liste de Pastef lors de ces élections législatives. Et depuis l’annonce de la victoire de Pastef avec les résultats provisoires, le débat sur son futur choix entre le poste de Premier ministre et celui de président de l’Assemble enfle de plus en plus. Si certains lui suggèrent d’aller à l’hémicycle pour éviter une dualité au sommet de l’Etat, l’ancien ministre sous Wade, Thierno Lo, estime que la place de Ousmane Sonko, c’est à la Primature.



Les Sénégalais ont voté dimanche dernier, dans leur majorité, en faveur de Ousmane Sonko. Thierno Lo dit être réconforté par le fait que Ousmane Sonko lui ait donné raison, car il était seul quand il disait qu'un parti pouvait gagner des élections et que les coalitions étaient les véritables problèmes du pays et de la prolifération des partis et mouvements. A en croire l’ancien ministre de l’Environnement, le parti de Ousmane Sonko « a libéré les acteurs politiques de la pression du militantisme alimentaire et de l'achat des consciences (…) j'étais avec les jeunes de ce parti à Darou-Mouhty et ils n'avaient pas de sous à distribuer, juste éveiller les consciences », clarifie M. Lo.

Décrivant l’ambiance à Darou Mouhty, Thierno Lo raconte : « quand Sonko tête de liste passait, il n'y a pas eu de transport de militants par des responsables politiques et autres. Les populations sont sorties de façon spontanée. Et ce qui s'est passé à Darou Mouhty est la chose la mieux partagée dans le pays et ce fut un indice qui montrait déjà que le verdict s'annonçait favorable au parti au pouvoir », affirme Thierno Lo qui invite la classe politique à se départir de ses positions trop partisanes pour avoir l'habitude de faire une analyse lucide de l'avancée de notre démocratie pour la rendre plus performante.

Maintenant que le peuple a tranché, M. Lo pense qu’il urge d’organiser un séminaire pour les nouveaux députés afin de leur expliquer « comment est constituée l'Assemblée nationale et quel rôle et comportement ils doivent avoir tout en n’ignorant pas, sans jouer dans l'hypocrisie, qu'ils doivent bien accompagner l'exécutif, dans ses missions de service public ».

Pour M. Lo, il en est de même pour le choix des assistants parlementaires pour les accompagner dans la mission.



« Je ne pense pas qu'il y ait dans leur dispositif plus outillé et légitime que Sonko pour conduire le projet »





Suggérant subtilement que Ousmane Sonko reste à la Primature, après sa brillante victoire lors des législatives, l’ancien ministre libéral pense qu’il « faudra que le président du parti Pastef, Sonko, en parfaite consultation avec le président de la République, Diomaye, fasse le meilleur choix pour la personnalité qui doit diriger le Parlement, car ce poste est hyper important dans notre constitution et dans notre régime démocratique ».

Poursuivant, Thierno Lo explique pourquoi Ousmane Sonko doit garder son poste de Premier ministre. « J'ai mis le président Sonko dans la recherche du bon profil, car je le vois comme Premier ministre qui devra venir faire sa Déclaration de politique générale pour mettre en œuvre le projet qu'il a présenté aux sénégalais pour bénéficier de leurs suffrages et de leur espoir », dit-il avant d’ajouter : « je ne le vois pas ailleurs et il ne faudrait pas qu’il écoute certains qui cherche à casser le binôme et qui voudrait le voir au parlement. Je suis convaincu que Sonko qui a défait tous ces professionnels de la politique, les énarques, les journalistes et politologues, sait avec le Président Diomaye qui doit conduire le Projet. Et je ne pense pas qu'il y a dans leur dispositif plus outillé et légitime que le président Sonko . J'assume.



Source : https://www.jotaay.net/PRIMATURE-OU-ASSEMBLEE-NATI...