PROBLEMES LIÉS AU SECTEUR DE LA PÊCHE, LICENCES ATTRIBUÉES À L'UE...: Fama Sarr, la 2ème sur la liste nationale de la coalition Gox Yu Bees yi, plaide pour les pêcheurs

Après l'étape de Thiès, la coalition Gox yu Bees yi a fait Saint-Louis hier vendredi pour une visite de proximité. Cette fois-ci, c'est Fama Sarr, la 2ème sur la liste nationale qui a fait son discours. Elle a abordé le secteur de la pêche. D'après elle, sur les 718.000 km de côtes que possède le Sénégal, il y a beaucoup de problèmes. L'une des principales causes de ces soucis sont selon elle les licences de pêche qui sont octroyées à l'Union Européenne et la surpêche que celle-ci fait dans nos eaux maritimes. Pour parer à cela, Fama Sarr préconise : "on interpelle l'Etat du Sénégal sur le fait que les licences de pêche qui nous liaient à l'Union Européenne ces licences vont expirer ce mois de novembre. Ce sont ces bateaux-là qui ont pillé nos ressources halieutiques. Nous demandons qu'ils arrêtent la délivrance de licences de pêche à ses bateaux-là". Un autre problème évoqué par la candidate, c'est souvent les différends qui opposent les pêcheurs sénégalais aux Mauritaniens. "Nous avons aussi des problèmes avec la frontière qui nous lie à la Mauritanie. Si toutefois une pirogue sénégalaise qui n'a pas de licence franchit cette zone, non seulement on la confisque, mais on l'arraisonne. Sans oublier les pêcheurs qui sont criblés de balles par les navires mauritaniens", confie Fama Sarr. A en croire cette dernière, s'ils sont élus à l'Assemblée, ils vont porter ces problèmes dont les pêcheurs sont confrontés afin de trouver des solutions idoines. Elle lâche face aux pêcheurs : "ce sont tous ces problèmes-là que nous voudrions porter au niveau de l'hémicycle et défendre ce que nous avons de plus cher".



Fatou D. DIONE





Source : https://www.jotaay.net/PROBLEMES-LIES-AU-SECTEUR-D...