PRODUCTION SUCRIÈRE, LE GOUVERNEMENT ANNONCE DEUX USINES EN CASAMANCE Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2025 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|

Cette initiative, inscrite dans une stratégie de diversification et de renforcement de la production locale, ambitionne de réduire la dépendance aux importations et de mettre fin à un monopole de plusieurs décennies dans le secteur sucrier. Dans une intervention sur la RTS dans l’émission Point de Vue, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé l’implantation de deux nouvelles usines de production de sucre dans la région de la Casamance, précisément dans les zones de Kolda et Ziguinchor. Cette initiative vise à renforcer la production locale de sucre et à réduire la dépendance du pays aux importations. « Je peux vous dire qu’aujourd’hui, il y a deux projets dont les études sont très avancées pour la production de sucre par deux usines au niveau de la Casamance. Il s’agit de produire du sucre localement avec la canne à sucre dans la base Casamance, zone de Kolda et dans la région de Ziguinchor. Ces projets ont été soumis au Premier ministre et c’est très avancé », a déclaré le ministre. Serigne Gueye Diop a souligné que cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à mettre fin au monopole existant dans le secteur sucrier au Sénégal. « Notre gouvernement est contre le monopole. Ce n’est même pas normal que depuis 50 ans une seule entreprise ait le monopole », a-t-il ajouté. En plus du sucre, le ministre a également évoqué des projets de production d’huile de palme en Casamance, profitant des conditions climatiques similaires à celles de la Malaisie, un grand producteur mondial d’huile de palme. Face aux récentes tensions sur le marché liées à des spéculations, le ministre a assuré qu’il n’y avait pas de pénurie de produits essentiels comme le riz, l’huile, ou le sucre. Il a expliqué que la fermeture temporaire des importations était destinée à favoriser l’écoulement de la production locale et à réguler le marché. Serigne Gueye Diop a souligné que des stocks importants de sucre sont disponibles dans le pays. Le ministre a aussi annoncé un projet de modernisation du commerce de détail avec la création de 2 000 boutiques de référence à travers le pays. Ces boutiques seront équipées de systèmes de congélation et fonctionneront à l’énergie solaire, permettant de garantir l’hygiène et la conservation des produits. Le projet vise à créer entre 20 000 et 30 000 emplois. Le ministre a insisté sur la nécessité d’augmenter la production nationale et de moderniser les réseaux de distribution pour répondre efficacement aux besoins du marché intérieur et renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=8PbVJjJyxFE&t=584s Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/economie/production-sucri...

Accueil Envoyer à un ami Partager