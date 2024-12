PROMOVILLES - Modernisation des communes de Yeumbeul et de Malika : Des infrastructures pour améliorer le cadre de vie Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de sa mission d’amélioration du cadre de vie des populations par la réalisation d’infrastructures, le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) a réalisé des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de Malika et de Yeumbeul. Réalisés grâce aux financements de l’État du Sénégal et de la Banque Islamique de Développement (#BID), pour un montant total de quatre milliards neuf cent soixante millions (4 960 000 000) de francs Cfa, ces projets de drainage des eaux pluviales et d’aménagement des bassins versants, ont pour finalité d’améliorer les conditions de vie des populations impactées par les inondations, tout en renforçant la sécurité des personnes et des biens.



C’est dans ce sens que le #PROMOVILLES a réalisé les travaux ci-après dans les Communes de #Yeumbeul et de #Malika :

➢ La réalisation de neuf (9) branches de collecteurs primaires de drainage des eaux sur un linéaire total de 2,160 km ;

➢ La réalisation d'ouvrages annexes tels que les regards à grille et les ouvrages de visite ;

➢ L'aménagement de six (6) bassins d'écrêtement et d'infiltration d’une capacité totale 113 450 m3,

➢ L’aménagement de chemin de ronde piétonnier en pavés autour des bassins sur un linéaire total de 3,585 km ;

➢ La réalisation d’une voirie éclairée d’un linéaire de 750 m ;

➢ La construction d’aménagements urbains autour des bassins pour les piétons, avec éclairage public photovoltaïque.



Retour en images sur les ouvrages réalisés, ainsi que les témoignages des populations bénéficiaires dans les Communes de #Yembeul et de #Malika, sur nos différentes plateformes digitales, pour plus d’informations sur la mise en œuvre de ces projets.

Accueil Envoyer à un ami Partager