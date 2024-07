PS : 5e anniversaire du décès du président Ousmane Tanor Dieng

Samedi 13 Juillet 2024

Le Parti socialiste sénégalais a tenu ce samedi une conférence sur le thème "Histoire et perspective du Parti socialiste dans un Sénégal en mutation". Cet événement s'est déroulé dans le cadre de la journée commémorative, marquant le 5e anniversaire du décès du président Ousmane Tanor Dieng. La conférence a été l'occasion de revenir sur le parcours historique du Parti socialiste, son rôle dans la construction et l'évolution du Sénégal, ainsi que l'influence d'Ousmane Tanor Dieng sur le parti et sur la scène politique sénégalaise.