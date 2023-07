PSE: Une société solidaire dans un État de droit, plaidée

Pour s’inscrire sur la trajectoire de l’émergence, le Sénégal a pris l’option, en 2014, d’adopter le Plan Sénégal émergent (PSE) comme modèle de pilotage de sa politique économique et sociale. Ce Plan, séquencé en phase quinquennale pour sa mise en œuvre, ambitionne de réaliser une croissance économique soutenue, durable et inclusive. Il s’inscrit dans la vision du PSE, celle d’un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit. C'est ainsi qu'une rencontre de partage sur les préoccupations de la région de Saint-Louis s'est tenue au Conseil départemental en présence du gouverneur adjoint, chargé du développement, Mamadou Mamoune Diop et du directeur de la planification au niveau du ministère en charge de l'économie Cheikh Modou Thiam.