PSG : Gana Guèye forfait face à l’OM Idrissa Gana Guèye ne disputera pas son premier classico. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a déclaré forfait pour la réception de l’Olympique de Marseille, dimanche, informe Infosports+.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 19:45 | | 0 commentaire(s)|

L’international sénégalais qui s’est pourtant entraîné, ce vendredi, n’est pas totalement remis de sa blessure contractée lors de la trêve internationale. Pourtant, il avait envie de disputer ce choc qui est attendu par toute la France, mais il devra attendre sans doute la manche retour.



Avec Gana Guèye, le champion de France a gagné tous ses matches et n’a encaissé aucun but depuis le début de la saison de Ligue 1. Son absence devrait se faire sentir surtout que l’OM sort d’une victoire.











Mamadou Salif GUEYE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos