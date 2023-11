Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète: Le Président Macky Sall désigné Envoyé spécial Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 14:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République, Macky Sall, a été désigné, ce 10 novembre, à Paris, nouveau Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète est un instrument de Lutte contre la pauvreté et un dispositif de protection de la planète. […] Le Président de la République, Macky Sall, a été désigné, ce 10 novembre, à Paris, nouveau Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète est un instrument de Lutte contre la pauvreté et un dispositif de protection de la planète. Le Pacte cristallise bon nombre des préoccupations et conjugue à la fois des enjeux sociaux et environnementaux. Il se veut d’apporter une vision globale et inclusive, à travers une approche qui met en avant, le développement durable. Le président de la République participe au Forum de Paris sur la paix dont les travaux portent cette année, sur le thème « suivi pour un nouveau pacte financier mondial de juin 2023 ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/pacte-de-paris-pour-les-peuple...

