Pacte mystique pour devenir riche : Deux escrocs écroués après avoir dépouillé leurs victimes de 4 millions Cfa

Fallou Sylla et Mamadou Sarr, âgés respectivement de 38 ans et 42 ans sont poursuivis pour escroquerie. Le préjudice est estimé à 4.000.000 de francs Cfa.



De par leur mauvaise foi les deux acolytes se sont portés volontaire pour dupliquer la fortune M. Wade et B. Barri en signant un pacte avec des djinns. Il ressort de la procédure que M. Wade et B. Barri se sont rendus à Diourbel pour rencontrer le fameux Mamadou Sarr qui se prévaut maître dans le domaine du duplicata de billets de banque.



Suite à cette rencontre, Fall a rassuré ces deux hommes assoiffés de gain facile qu’il a un grand marabout qui peut leur rendre riche. Ce, en faisant pacte avec ses djinns. En échange, ils vont donner du mercure rouge en offrande pour sceller le lien. C’est sur ces entrefaites que Wade et Barry ont déboursé 4 millions de francs Cfa pour l’achat du produit sus nommé, rapporte SOurceA, repris par Senenews.



Hélas, ils étaient loin de se douter que leurs deux alliés n’avaient aucune compétence en la matière. Fallou Sylla pourtant issu d’une grande famille religieuse s’est laissé emporter par ce jeu. A cet effet, ils ont pris une valise remplie de cartons avant de réciter des incantations.



Ce pour dit-il, appelé les djins à rendre la fortune. Mais ceci n’était que du bluff. Marre des sottises de ces deux acteurs, B. Sarr a porté l’affaire en justice. Placé en garde à vue le 5 Août dernier, Fallou Sylla et Mamadou Sarr ont fait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce mercredi. Devant la barre, les prévenus ont tous les deux contesté le délit d’escroquerie pour lequel ils sont poursuivis.



Revenant sur les faits, le sieur Fall soutient : «ils sont venus à Diourbel pour me montrer le mercure rouge. Je lui ai dit que le liquide rouge n’est pas conforme. Il n’était pas de qualité. Babacar m’a fait savoir que le mercure il va le donner en offrande à des djins pour faire fortune. C’est ainsi que je les ai mis en rapport avec Fallou Sylla qui est un grand marabout. Ils ne m’ont pas remis l’argent. Je n’ai touché à aucun centime».



Son coprévenu à son tour indique : «c’était la première fois que je testais cette méthode. D’ailleurs je l’ai dit à Sarr Sarr qui m’a rassuré d’appeler un autre marabout depuis la Guinée si toutefois je ne réussis pas. Je ne suis pas faite prier car je voulais juste tester. Ils ont quitté Diourbel pour venir à Dakar pour acheter du mercure. On comptait le donner aux djinns pour qu’ils nous donnent de vrais billets. Je n’ai pris qu’un centime des 4 millions. Au contraire ils sont partis avec mes 1.300.000 millions pensant que c’était leur argent ».



Finalement, le tribunal après en avoir délibéré déclare Fallou Sylla et Mamadou Sarr coupable des chefs d’escroquerie. Le juge les condamne à six mois d’emprisonnement ferme et déboute la partie civile de sa demande.