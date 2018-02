Page spéciale : Suivez en direct la visite d’Emmanuel Macron au Sénégal sur Leral.net

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2018 à 11:06 | | 1 commentaire(s)|

Cette page est mise à jour régulièrement...

11 heures: Arrivée des Présidents Sall et Macron à Hann Bel Air pour l’inauguration du Collège.



10 heures: Après un entretien en tête à tête de quelques minutes, il y a eu une séance de travail élargie aux collaborateurs. Des accords ont également été signés ensuite entre les gouvernements de la France et du Sénégal.



Au moment où ces lignes sont écrites, les Présidents Sall et Macron sont au niveau du chantier du Ter







9H 30: Emmanuel Macron au palais de la République pour un entretien en tête-à-tête avec Macky, suivi d’une séance de travail élargie à leurs collaborateurs.



Les Présidents du Tchad, du Niger, de la République centrafricaine et du Mali sont arrivés au Sénégal pour prendre part à la 3ème Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation qui se tient à Dakar





Jeudi à 23h30: Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, est arrivé, à Dakar pour une visite officielle de trois jours au Sénégal. Le couple présidentiel français a été accueilli à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et son épouse qui avaient à leurs côtés les membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité à Dakar.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook