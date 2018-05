Paiement des bourses des étudiants: Un député de l'Apr s'engage à porter le combat à l'hémicycle

Le député-maire de Diourbel (centre), Malick Fall (Apr), a promis jeudi de proposer à l’Assemblée nationale une loi portant obligation de paiement des bourses d’études au plus tard le 5 de chaque mois.



M. Fall a fait cette promesse lors de la levée du corps, à l’hôpital régional Heinrich-Lübke de Diourbel, de l’étudiant Mouhamadou Fallou Sène, qui a trouvé la mort à la suite de violentes manifestations, mardi dernier, à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord).



"Je m’engage à porter à l’Assemblée nationale ce débat, pour que les députés puissent s’entendre avec le ministre des Finances sur les voies et moyens de payer les bourses au plus tard le 5 du mois", a dit le maire de Diourbel.



"Ce décès est regrettable et on pouvait l’éviter", a-t-il ajouté, souhaitant que les circonstances de la mort de l’étudiant soit élucidées, et que les coupables soient jugés.



Mouhamadou Fallou Sène a rendu l’âme à la suite d’affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants, qui protestaient "contre le retard du paiement des bourses d’études", à l’Université Gaston-Berger, selon un communiqué du recteur Baydallaye Kane.