Paiement des salaires et pensions ce vendredi : Un casse-tête de moins en vue de la Tabaski

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 00:10 | | 0 commentaire(s)|

Comme de coutume, le Président de la République Macky Sall, à la veille des fêtes, a donné instruction aux services de l’État pour le paiement des pensions et salaires du mois de Juillet ce vendredi. Une façon de permettre aux nombreux pères et mères de famille de préparer plus sereinement la Tabaski qui sera célébrée au Sénégal ce Vendredi 31 Juillet. Avec le prix des béliers qui flambent en cette veille de fête et le marché pas encore suffisamment approvisionné en moutons, le paiement anticipé des émoluments est une véritable bouffée d’oxygène chez les pauvres « goorgorlous » qui pourront s’atteler à honorer les autres dépenses.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Paiement-des-salaires-et...

