Paji 2023 : Deux journalistes sénégalais primés

Les lauréats de la 2è édition du Prix Africain du Journalisme d'Investigation (PAJI) 2023 sont connus. « Issus de 9 pays d'Afrique, ils ont été récompensés ce mercredi 26 avril à l'occasion de la cérémonie de remise de prix qui s'est tenue au CESTI – Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information », renseigne le Cesti sur sa page Facebook. Le PAJI est initié par la plateforme franco-africaine de journalistes Médias, Démocratie (M&D) et co-organisé avec le CESTI. Il a pour vocation de valoriser, promouvoir et défendre le journalisme d'investigation en Afrique. Deux sénégalais sont parmi les lauréats. Il s'agit de Aziz Momar Lo et de Moussa Ngom. Ils sont de la 46e promotion du cesti.



Source : https://lesoleil.sn/paji-2023-deux-journalistes-se...

