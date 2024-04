Pakistan : La condamnation à la réclusion de l’ancien Premier ministre Imran Khan et de son épouse, suspendue Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2024 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu / Islamabad / Youssef Zyne</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan et son épouse qui ont été condamnés à 14 ans de prison le 31 janvier dans l’affaire des cadeaux d’État, ont vu leur peine suspendue. Un tribunal d’Islamabad a suspendu ce lundi la peine de réclusion de l’ancien Premier ministre pakistanais, Imran Khan, et de son épouse, Bushra Bibi, dans l’affaire de la vente illégale de cadeaux d’État, selon son parti Tehreek-e-Insaf.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La Haute Cour d’Islamabad a suspendu les peines de 14 ans prononcées contre Khan et son épouse le 31 janvier dernier.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Khan est accusé d’avoir vendu des cadeaux d’État qu’il affirme avoir achetés légalement, l’affaire est connue également sous le nom de Toshakhana.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le couple s’est également vu interdire d’exercer toute fonction publique durant 10 ans et a été condamné à une amende d’environ 5,6 millions de dollars.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">* Traduit de l'arabe par Youssef Zyne</span></h5>

















