Palais : Le Président Macky Sall reçoit le khalife de Médina Baye et son ministre en charge des grands travaux, Baye Ciss et prend en charge le financement de l'esplanade et... Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir procédé au lancement des grands travaux de la cité de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass, le khalife général de Médina Baye a été reçu cet après-midi par le chef de l'État. Il a été accompagné d'une forte délégation dont son ministre en charge des grands travaux. Serigne Mouhamadou Ibrahima Niass et Baye Ciss ont présenté au président Macky Sall les projets et programmes visant à changer le visage de cette cité religieuse en terme d'infrastructures sanitaires, religieuses, sociales, économiques, etc... Ainsi, les maquettes présentées au président par Baye CISS mettent en exergue les projets les plus saillants tels la construction d'un hôpital de niveau 4, la réalisation de l'université Al Azhar, de l'esplanade Mawlidou Naby, du nouveau marché de Médina Baye, d'un hôtel des hôtes, d'une nouvelle cité d'une station d'épuration etc... Le chef de l'État, pour sa part, s'est engagé à accompagner le guide religieux dans la réalisation de ses projets en tant que khalife dont l'objectif général est de moderniser et d'agrandir la cité de Mawlana Cheikh Al Islam... Pour joindre l'acte à la parole, il a immédiatement pris en charge le financement de l'esplanade et compte participer au reste des projets.













