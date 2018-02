Palais : Marième Faye Sall réussit son dîner de gala

La Première Dame Marième Faye Sall, a encore mis les petits plats dans les grands, à l’occasion de son traditionnel dîner de gala offert aux épouses des diplomates accrédités au Sénégal, aux âmes sœurs des ministres et directeurs généraux.



Les Premières Dames de Mauritanie, du Mali et du Niger ont été les invitées de marque, cette année. Un bel esprit pour magnifier l’unité de ces différents pays. Elles ont souhaité que ces retrouvailles puissent se faire plus souvent. Mme Marième Faye Sall s’est particulièrement félicitée de la présence de «ses soeurs » et a rendu hommage aux doyennes Annette Mbaye d’Erneville et Maïmouna Kane qui n’ont pu faire le déplacement cette fois-ci.



Le coordonnateur du projet sur le mobilier national a offert une belle exposition sur le "made in Sénégal" dans le domaine de l’artisanat, mais aussi dans le domaine culinaire avec l’Institut de la technologie alimentaire, qui a présenté des mets et des jus locaux. La soirée a été animée par les artisites Pape Ndiaye Thiopet et Youssou Ndour.