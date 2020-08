Pandémie COVID-19 : une hausse notée à Thiès, avec vingt nouveaux cas et deux décès déclarés hier La région de Thiès a enregistré, ce lundi, 20 nouveaux cas positifs de Covid-19 et deux décès supplémentaires liés de la maladie à coronavirus, indiquent les autorités médicales locales dans un communiqué.

Les nouvelles contaminations sont composées d’un cas importé en provenance de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), de quatre contacts suivis par des services sanitaires de la région, mais aussi 15 contaminations issues de la transmission communautaire, indique la même source.



Le nombre de tests effectués par les services de santé de la région n’a pas été précisé, selon l’APS d’où nous tenons cette information.



Aucun patient hospitalisé n’a été déclaré guéri, signale le communiqué parvenu à l’APS. Il souligne qu’aucun cas grave n’était pris en charge dans les services de réanimation à la date d’aujourd’hui.



La région de Thiès compte, à ce jour, 1.197 cas déclarés positifs, dont 727 guéris, 46 décédés, un évacué à l’étranger, 84 cas importés en provenance de l’AIBD et transférés à Dakar et 340 sous traitement.



