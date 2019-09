Pannes électriques et mécaniques : Les automobilistes, victimes de la pluie appellent à la prudence

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

La pluie a des conséquences sur l’etat des véhicules. Certains automobilistes constatent une récurrence des pannes électriques et autres, concernant le moteur. Les mécaniciens et électriciens se frottent les mains.



Mais, les propriétaire des véhicules invitent à une prudence et recommandent à s’arrêter lorsqu’il y a la pluie. D’après eux, il y a certains moteurs qui coûtent chers.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos