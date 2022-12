Papa Abdoulaye Touré: "Insulter est devenu un métier au Sénégal et c'est Macky Sall le fautif" Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2022 à 10:59 | | 0 commentaire(s)| Papa Abdoulaye Touré s'indigne contre les insulteurs publics. "Coura Macky a commencé à insulter bien avant qu'elle ne soit député, elle est une insulteuse publique au même titre que Kalifone et les autres", cogne-t-il. Selon lui, l'attitude de Coura Macky a un impact sur la population. "Insulter est devenu un métier au Sénégal et c'est Macky Sall le fautif", dénonce M.Touré...



Accueil Envoyer à un ami Partager