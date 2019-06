Papa Gastro condamné à payer près de 5 millions FCfa à la Boulangerie-pâtisserie SARL

Rendant son délibéré du 18 juin passé, la Chambre des Petits litiges a condamné la société Papa Gastro traiteur à payer près de 5 millions à la Boulangerie-pâtisserie SARL.



Ladite somme est répartie comme suit : 4.318.374 FCFA en principal et de 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Le juge commercial a mis les dépens à la charge de la défenderesse et n’a pas ordonné l’exécution provisoire.

