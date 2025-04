Papa Malick Ndour : « Macky Sall fait des choses... mais nous, on sait que toi, tu joues à… » Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 21:11 | | 0 commentaire(s)|

Dans un post faisant suite à la sortie du chef de l’État qui s’est adressé à la presse à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’Indépendance du Sénégal, l'ancien ministre et membre de l’Alliance pour la République (APR) livre ses impressions : « Tu sais que Macky Sall fait des choses... mais nous, on sait que toi, tu joues à faire mais tu fais rien. On sait que tu as la volonté mais tu peux à peine... », a écrit Papa Malick Ndour sur sa page sans citer le nom de celui à qui il reproche de « s’agiter en surface, mais qui, au fond, reste immobile ».

