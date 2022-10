Papa Sow minimise Siteu et lâche: "En 10 combats, je le terrasse 10 fois, mais il va..." Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 07:22 | | 0 commentaire(s)| Papa Sow, recordman des victoires des lutteurs en activité (23) devant Balla Gaye 2 et derrière Boy Kaïré (26) et Moustapha Gueye (25), ne démord pas de son combat contre Siteu le 6 novembre prochain. "En dix combats, je le terrasse dix fois, mais il ne reconnaîtra pas une des victoires, ce qui fera onze combats qu'il perdra", a argumenté l'ex-lutteur de Fass qui était avec toute l'armada des Parcelles Assainies.



