Pape Birahim en featuring avec Serigne Fall dévoilent « Goro Bu Soof ». Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2024 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Goro Bou Soof » est le nouveau clip du chanteur Pape Birahim en featuring avec Serigne Fall. Une très belle chanson qui parle des ménages et les beaux parents. Avec une belle mélodie et des paroles forts, ils ont émerveillé les fans… Regardez !



Source : Source : https://www.xalimasn.com/pape-birahim-en-featuring...

