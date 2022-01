Pape Diop multiplie Khalifa Sall par zéro : « Je n’ai pas vu de changement depuis j’ai quitté la mairie »

En perspective des élections locales, le leader de la coalition Bokk Guis Guis a choisi de débuter sa campagne à Gueule-Tapée-Fass-Colobane qu’il a sillonné avec une caravane. Une occasion pour l’ancien maire de Dakar de revenir sur « ses nombreuses réalisations dans cette commune ».

Pape Diop en a aussi profité pour lancer des piques à son successeur qui, selon lui, ne s’est pas investi autant que lui dans cette commune, informe Walfnet.



« Je suis retourné à ce lieu où j’ai beaucoup fait … Mais ce qui me désole un peu, c’est que je n’ai pas vu de changement depuis j’ai quitté la mairie. Je n’ai pas vu une seule réalisation de l’équipe qui m’a succédé. Et les Fassois qui sont là peuvent en témoigner », a-t-il déclaré.



Candidat à la ville de Dakar qu’il a dirigée de 2002 à 2009, Pape Diop ne rate pas une occasion pour rappeler ses réalisations dans capitale et tirer sur Khalifa Sall qui lui a succédé.