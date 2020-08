Pape Diouf rend hommage à son épouse, Bébé Basse à travers un single

Pape Diouf, l’une des figures emblématique de la musique Sénégalaise est incontestablement l’un des musiciens que le monde respect grâce à son comportement et ses produits. Mais derrière cette grande réussite, il y a une dame, qui depuis 12 ans accompagne le leader de la génération consciente. Elle, c’est Bébé Basse. Une épouse exemplaire.





Selon nos informations, elle arrive même à inspirer certaines femmes de par sa manière de gérer ses humeurs, ses envies et ses choix avec son prince charmant. Cette grande dame très discrète serait en parfait complicité avec son homme. D’ailleurs la dame vient de changer de look depuis le début de cette année. Elle opte le voile. Un nouveau style qui lui va à merveille. Cette dame accompagne son mari dans ses combats. Elle est derrière les chansons émouvantes de Pape Diouf qui lui ont valu une série de succès. Pour récompenser ses efforts, Pape Diouf va sortir un sigle «First Lady». A travers ce morceau qui sera sur le marché à partir du 15 aout, le vétéran du groupe Lemzo Diamono, loue les qualités de sa dulcinée... REGARDEZ