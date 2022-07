Pape Djibril Fall: "Il nous arrive d’avoir même des problèmes de carburant pour approvisionner nos véhicules..."

Accusé d'être financé par l'Etat du Sénégal, la tête de liste de la coalition Les Serviteurs/MPR a tenu à apporter des précisions. " Il nous arrive d’avoir même des problèmes de carburant pour approvisionner nos véhicules, nous avons parfois des difficultés pour héberger l'équipe minimale qui nous accompagne, si on avait reçu des financements, on n'allait pas vivre cette situation", a expliqué Pape Djibril Fall. " On veut arriver à l'Assemblée nationale en étant libres", ajoute-t-il.