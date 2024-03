Pape Djibril Fall: " Je ne ménagerai aucun effort pour rendre un peu meilleure la vie de concitoyens, surtout celle des plus défavorisés" Selon le candidat Pape Djibril Fall, le programme qu'il nous propose adresse les vrais enjeux du développement économique et social du Sénégal, "et non pas seulement le PIB, qui semble être la doxa du modèle néolibéral".

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

"Je suis d'avis, au contraire, que nous devons replacer l'humain au cœur des politiques publiques, comme nous l'ont si bien enseignées les crises actuelles. A l'heure du basculement de notre pays dans l'ère de la production du pétrole et du gaz, c’est le moment de réfléchir sur notre modèle économique, sur le financement de notre souveraineté, sur nos forces et opportunités, la productivité du secteur primaire et notre compétitivité d'ensemble, dans la dynamique de l'intégration régionale en cours en Afrique.



Mes chers compatriotes,



Il n'est bien évidemment pas attendu d'un président de la République qu'il résolve toutes les difficultés d'un coup, qu'il règle tous les problèmes. Non. Je ne suis pas un messie.



En revanche, je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour rendre un peu meilleure la vie de concitoyens, surtout celle des plus défavorisés,du jeune talent de la banlieue de Dakar à l'éleveur de Gassane, du paysan de Kounghel à la rizicultrice d'Oussouye, du berger de Oréfondé au mareyeur de Joal, de l'entrepreneur de Thiès au patron d'une PME active dans le secteur minier à Kédougou.



Je souhaite enfin consacrer l'essentiel de mes forces, à réconcilier le pays avec lui-même, avec ses valeurs cardinales qui ont fait ce merveilleux pays. Transmettons le legs inestimable de nos ancêtres et donnons le meilleur héritage à nos enfants.



Vive la République. Vive le Sénégal".



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook