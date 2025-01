Pape François Plaide pour l’Annulation des Dettes des pays pauvres et la Paix Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Pape François/ Saliou Ndong Lors de l’angélus du Nouvel An place Saint-Pierre à Rome, le pape François a appelé à l’annulation des dettes des pays les moins avancés, soulignant la nécessité de solidarité et d’allègement des fardeaux économiques pour les nations les plus vulnérables. « Le Jubilé exige une annulation des dettes afin […] Sénégal Atlanticactu/ Pape François/ Saliou Ndong Lors de l’angélus du Nouvel An place Saint-Pierre à Rome, le pape François a appelé à l’annulation des dettes des pays les moins avancés, soulignant la nécessité de solidarité et d’allègement des fardeaux économiques pour les nations les plus vulnérables. « Le Jubilé exige une annulation des dettes afin qu’aucune personne ni aucun peuple ne soit accablé par un fardeau économique. J’exhorte les dirigeants des pays chrétiens à donner l’exemple en annulant ou réduisant ces dettes pour offrir un avenir meilleur », a-t-il déclaré devant des milliers de fidèles. À l’occasion de la 58e Journée mondiale de la paix, le souverain pontife a également appelé à la fin des conflits dans les zones de guerre, citant particulièrement l’Ukraine, Gaza, Israël, le Myanmar et le Kivu. « Prions pour que l’espoir de la paix brille là où la guerre déchire des vies », a-t-il insisté, tout en saluant le travail des médiateurs engagés dans la résolution des conflits. Cette célébration traditionnelle marque l’entrée dans la nouvelle année placée sous le signe de la paix et de la justice sociale.



Source : Source : https://atlanticactu.com/pape-francois-plaide-pour...

