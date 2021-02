Pape Ibrahima Faye, Crous: "Les étudiants ont l'habitude de mettre la pression sur l'Etat, mais..."

Le Dg du Crous Pape Ibrahima Faye a fait une sortie exclusive, indiquant que les étudiants ont l'habitude de mettre la pression sur les autorités, quels que que soient leurs problèmes. "Ils pensent qu'à chaque fois qu'ils font par exemple les Journées "Sans Tickets", que l'Etat va résoudre leurs problèmes, alors que tel n'est pas le cas. Ils doivent savoir que c'est un problème de budget pour 11.700 étudiants dont 10.000 boursiers. Un devoir d'étudiant est de payer son ticket. Je ne suis pas un magicien pour venir régler tout et vite. On paye quasiment près de 75 milliards de francs en bourses chaque année, alors que la Côte d'Ivoire qui en compte plus, ne dépasse pas 08 milliards", a-t-il dit dans cet entretien, affirmant que la fermeture des restos à Gaston Berger ne s'est pas faite de gaieté de cœur.