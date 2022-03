Pape Kane, SG du PDS en Belgique: «Il revient à ce régime de résoudre l’équation juridico-politique Karim Wade» Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais en Belgique, Pape Kane juge satisfaisants les résultats de cette formation politique aux dernières élections locales, dans un contexte où le Président Macky Sall ambitionne de « réduire l’opposition à sa plus simple expression ».

« Pour les Locales, nous avons des résultats plus que satisfaisants. Si on observe les conditions dans lesquelles nous sommes allés aux municipales, il est évident que c’est un exploit. Le Pds a subi dix ans de harcèlement du régime en place, durant lesquelles notre secrétaire général national a été accusé d’avoir pillé les ressources de ce pays, notre candidat a fait les frais d’une cabale politique, d’une instrumentalisation de la justice qui l’a fait condamner », déplore Pape Kane.



Pour ce membre de la Fédération nationale des cadres libéraux, il n’est pas donné à n’importe quelle coalition ou parti, qui est allé dans ces conditions aux élections locales, de réunir 450 000 voix.



« Ce n’est pas négligeable, ça correspond à 13% des suffrages exprimés », estime-t-il. Fondateur avec Pacotille du Réseau pour la libération de Karim Wade, il revient sur la situation du candidat déclaré du Pds.



« Moi qui ai encore l‘opportunité d’échanger avec lui, je sais qu’il veut revenir, peser de tout son poids sur l’échiquier politique, car il s’estime capable de pouvoir mener notre pays vers un avenir prospère », assure Pape Kane. De la même manière, il met le régime de Macky Sall en face de ses responsabilités.



« Karim lui-même rejette l’amnistie, ce qu’il demande c’est la révision de son procès. Il revient à ce régime de résoudre cette équation juridico-politique, qui a eu pour conséquence de placer Karim Wade hors du territoire national, en menant une campagne de communication fallacieuse pour le dénigrer », juge le responsable libéral.



Abordant la question des élections législatives, Pape Kane met en cause le parrainage. « Je suis de ceux qui pensent que si le même dispositif qui avait abouti à un détournement électoral en 2019 est remis en place, il faudrait envisager d’empêcher que les élections législatives se tiennent. Le parrainage a permis au régime de sélectionner les candidats qu’il avait envie d’affronter. Si ce procédé est reproduit ,ce ne serait pas la peine d’aller consacrer un hold-up électoral, une élection biaisée face à des faire-valoir, pour reconduire une majorité mécanique au niveau de l’Assemblée nationale », assure Pape Kane.













